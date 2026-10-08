Cada vez más padres y encargados se acercan a las sedes del Registro Nacional de las Personas (RENAP) para gestionar el Documento Personal de Identificación de Menores de Edad (DPIME) para sus hijos.

El documento está dirigido a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. La primera emisión del DPIME es gratuita, mientras que los trámites de renovación o reposición tendrán los costos establecidos por el RENAP.

Horarios especiales durante octubre

Durante octubre, algunas sedes del RENAP atienden los sábados de 8:00 a 12:00 horas para facilitar el trámite a las familias que no pueden acudir entre semana.

Las oficinas que cuentan con esta atención son:

Rus Mall , zona 7, calzada Roosevelt.

, zona 7, calzada Roosevelt. Plaza FPK , zona 9, 11 calle 5-59.

, zona 9, 11 calle 5-59. Metronorte , zona 17.

, zona 17. Centro Cívico del Sur, Villa Nueva.

Para evitar inconvenientes, se recomienda confirmar previamente el horario de la sede que se desea visitar.

Al momento de realizar el trámite, el menor debe presentarse acompañado por el padre, la madre, su representante legal o una persona mayor de edad autorizada, según corresponda. El adulto deberá identificarse con su DPI vigente.

👧🏻👦🏻 ¡Protege la identidad de tus hijos! 📷 Acércate a cualquier Oficina del RENAP, para que la fotografía de tus hijos aparezca en su certificado de nacimiento. https://t.co/MUQrlrgX0T — RENAP GUATEMALA (@renapgt) October 7, 2026

¿Quién debe acompañar al menor?

En el caso de padres casados o unidos de hecho, puede presentarse uno de los dos.

Cuando los padres no están casados o unidos de hecho, pero ambos reconocieron al menor, deben presentarse ambos. Si únicamente la madre realizó el reconocimiento, ella puede acudir para efectuar el trámite. Cuando existe un representante legal o tutor, este deberá acreditar la representación correspondiente.

Durante el proceso se realiza la captura de los datos biográficos del menor y la toma de fotografía. Según la edad y las disposiciones aplicables, también se registran datos biométricos.

¿Dónde confirmar los horarios?

Antes de acudir a una sede, los padres pueden confirmar la información a través de los canales oficiales del RENAP:

Call center: 1516

1516 PBX: 2416-1900

2416-1900 WhatsApp: 4210-7327

4210-7327 Correo electrónico: contactenos@renap.gob.gt

contactenos@renap.gob.gt Sitio web: renap.gob.gt

renap.gob.gt Redes sociales oficiales del RENAP

En el caso de adolescentes que ya cumplieron 17 años, también existe la posibilidad de solicitar de forma anticipada el DPI para adultos. El documento será entregado a partir del día en que cumplan 18 años.