Las lluvias registradas durante el fin de semana elevaron los niveles de humedad del suelo por encima del 75 % en sectores del centro y sur de Guatemala, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

El análisis agrometeorológico de la institución, elaborado con información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), mantiene bajo vigilancia a 193 municipios, donde se identifican áreas con altos niveles de humedad.

Ocho departamentos concentran áreas bajo seguimiento

El monitoreo abarca 20 departamentos y 193 municipios, con especial atención en Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, San Marcos, Jalapa, Quetzaltenango, Baja Verapaz y Suchitepéquez.

En estas zonas se desarrollan actividades agrícolas y pecuarias relacionadas con cultivos como maíz, frijol, café, hortalizas, cardamomo y pastos.

El MAGA advirtió que las lluvias previstas para los próximos días podrían incrementar la acumulación de agua, especialmente en terrenos con drenaje limitado.

Exceso de humedad puede afectar cultivos

La acumulación de agua durante varios días puede generar problemas en los cultivos, además de dificultar las labores agrícolas y el ingreso de maquinaria a las parcelas.

Por ello, el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) recomendó mantener despejadas las zanjas, canales y sistemas de drenaje para facilitar la evacuación del agua.

También se aconseja revisar las áreas de cosecha y almacenar los productos recolectados en espacios secos, ventilados y protegidos de la lluvia.