Un accidente de tránsito ocurrido sobre el puente El Incienso, en el Periférico, dejó a un joven fallecido y provocó complicaciones de tránsito entre las zonas 3 y 7 de la Ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales Departamentales y el Cuerpo de Bomberos Municipales acudieron al lugar para atender la emergencia y confirmaron que una persona había perdido la vida.

Identifican al joven fallecido en el accidente

La víctima fue identificada como Juan Diego Benito Bernal, quien viajaba como pasajero en una motocicleta cuando ocurrió el accidente sobre el puente El Incienso.

Su madre se encontraba en la escena y explicó que la motocicleta habría perdido el control debido a la cantidad de vehículos que circulaban por el sector.

De acuerdo con información preliminar, un tráiler habría colisionado contra la motocicleta, provocando que sus ocupantes cayeran sobre la vía.

🚨 EmergenciaCBMD | MOTORISTA FALLECIDO 🚑🚨



Periférico de zona 7 a zona 3 de la Ciudad capita sobre el puente El Incienso, se reporta un motorista atropellado por un vehículo de transporte pesado.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Ciudad Quetzal que circulaban en el… pic.twitter.com/sBEM60LgZT — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) October 5, 2026

Joven sufrió varias lesiones tras la colisión

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos Municipales evaluaron al joven y constataron que presentaba un severo trauma de cráneo, además de otras lesiones.

Debido a la gravedad de los traumas que sufrió durante el accidente, los Técnicos en Urgencias Médicas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las circunstancias exactas de la colisión todavía deben ser establecidas por las autoridades, principalmente para determinar cómo ocurrió el impacto con el vehículo de transporte pesado.