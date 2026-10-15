Un ataque armado registrado en el bulevar El Carmen Guillén, zona 10 de San Miguel Petapa, dejó a un hombre fallecido y otra persona herida.

Bomberos Voluntarios de la 25 compañía fueron alertados y acudieron al lugar para atender la emergencia. Al llegar, los Técnicos en Urgencias Médicas localizaron a un hombre dentro de un picop.

🚨 Un ataque armado dejó a un hombre fallecido dentro de un picop en el bulevar Carmen Guillén, zona 10 de San Miguel Petapa.



Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre el hecho y, al llegar, evaluaron al conductor. Sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales… pic.twitter.com/AVx1KP8WFr — Radio SONORA 96.9 FM (@sonora969) October 16, 2026

Identifican al hombre fallecido en el picop

La víctima mortal fue identificada por sus familiares como Henry Eduardo Asturias Pineda, de 24 años, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Tras evaluarlo, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. El vehículo quedó detenido sobre el arriate, frente al ingreso de una residencial, mientras se esperaba la llegada de las autoridades correspondientes.

Bomberos Voluntarios de la 25 compañía son destacados al bulevar Carmen Guillén, zona 10 de San Miguel Petapa. Donde al llegar al lugar Técnicos en urgencias médicas, evaluaron a un hombre identificado como Henry Eduardo Asturias Pineda de 24 años de edad quien no contaba con… pic.twitter.com/G1BK5RwFLF — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 16, 2026

Otra persona resultó herida durante el ataque

Además del hombre fallecido, otra persona resultó herida durante el incidente armado. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre su identidad ni sobre su estado de salud después del ataque.

Las circunstancias en las que ocurrió el hecho todavía no han sido establecidas. Se espera que las autoridades realicen las diligencias correspondientes para recabar indicios y esclarecer lo sucedido en este sector de San Miguel Petapa.

Advierten sobre posibles cierres en el bulevar El Carmen

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) advirtió sobre un posible cierre total del bulevar El Carmen mientras se desarrollan las diligencias en la escena del ataque armado.

Como rutas alternas, las autoridades recomendaron utilizar la calle Real y la calle Guillén para evitar complicaciones en la circulación vehicular por este sector de San Miguel Petapa.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones al transitar por el área, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y considerar vías alternas mientras se mantiene la presencia de las autoridades.