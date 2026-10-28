Un hombre falleció tras un ataque armado registrado en la 2.ª avenida y 4.ª calle de la zona 1 de San José Pinula. La víctima presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Socorristas de la 127.ª Compañía de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia. Sin embargo, al evaluar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Víctima fue identificada en el lugar

La víctima fue identificada como Hugo Vladimir Cuté Retana, de 35 años, quien murió a consecuencia de las heridas de arma de fuego que presentaba.

Hasta el momento, no se han establecido las circunstancias en que ocurrió el ataque ni las causas que lo provocaron. Tampoco se han proporcionado detalles sobre posibles responsables.

PNC resguarda la escena

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron el área mientras esperaban la llegada del personal del Ministerio Público (MP), encargado de realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades deberán procesar la escena y desarrollar las investigaciones para esclarecer el hecho armado ocurrido en la zona 1 de San José Pinula.