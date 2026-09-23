Un ataque armado registrado dentro de una vivienda en el lote 39 de la aldea Llano de Ánimas, Amatitlán, dejó a un hombre fallecido por heridas provocadas con arma de fuego.

El hecho ocurrió en la 4.ª avenida y 2.ª calle final, donde Bomberos Voluntarios de la 29 Compañía acudieron para atender la emergencia.

Hombre muere dentro de una vivienda

Al llegar al inmueble, los socorristas localizaron al hombre con heridas de arma de fuego y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada por su esposa como José Raúl Gil, de 36 años, quien murió en el lugar donde ocurrió el ataque armado.

Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para que se realizaran las diligencias de ley y se procesara la escena.

Se desconocen las causas del ataque

Hasta el momento, no se han establecido las circunstancias que provocaron el ataque armado dentro de la vivienda ubicada en la aldea Llano de Ánimas.

Tampoco se han proporcionado detalles sobre posibles responsables o sobre cómo ocurrió el hecho que terminó con la vida de José Raúl Gil.

Las autoridades deberán investigar la escena y recopilar los indicios que permitan establecer qué ocurrió dentro del inmueble.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación y no se han informado capturas relacionadas con el ataque registrado en Amatitlán.