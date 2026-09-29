Un ataque armado registrado en el sector El Aguacate, aldea Las Moritas, San Antonio La Paz, El Progreso, dejó a un hombre fallecido dentro de un negocio.

Bomberos Municipales Departamentales acudieron al negocio tras recibir la alerta y localizaron a la víctima con varias heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Identifican al hombre fallecido

Al llegar, los socorristas localizaron a una persona de sexo masculino que ya no contaba con signos vitales y presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Marcelino Pacheco Gómez, de aproximadamente 50 años. Según la información proporcionada, se encontraba dentro de una tienda cuando ocurrió el ataque.

Los bomberos notificaron a las autoridades correspondientes sobre el fallecimiento, mientras la escena quedó bajo resguardo para las diligencias de investigación.

Autoridades investigan el ataque armado

La Policía Nacional Civil (PNC) habría asegurado el área para preservar los indicios y facilitar el trabajo de los investigadores y peritos.

El Ministerio Público (MP) quedó a cargo de las diligencias correspondientes para documentar la escena, recolectar posibles indicios balísticos y establecer cómo ocurrió el ataque.