Un ataque armado registrado en la 7.ª calle, entre 2.ª y 3.ª avenida, zona 3 de San José Pinula, dejó una persona fallecida y otra herida.

Bomberos Voluntarios de la 127 Compañía acudieron al lugar para atender la emergencia y confirmaron que uno de los involucrados ya no contaba con signos vitales.

Identifican a las víctimas del ataque

La víctima mortal fue identificada como Mynor Ernesto Paz Beteta, de 31 años, quien sufrió heridas durante el ataque y perdió la vida en el lugar.

En el mismo hecho resultó herido Lorenzo Efraín Catalán Gramajo, de aproximadamente 73 años, quien recibió atención prehospitalaria por parte de los socorristas.

Adulto mayor fue trasladado al hospital

Los Bomberos Voluntarios trasladaron a Catalán Gramajo al Hospital General San Juan de Dios, donde quedó bajo atención médica debido a las heridas que sufrió durante el hecho armado.

De acuerdo con la información proporcionada, los socorristas únicamente realizaron el traslado de este hombre, señalado preliminarmente como propietario del local donde ocurrió el ataque.

Además, otra persona que habría resultado herida fue trasladada en un vehículo particular. Hasta el momento se desconoce su paradero y no se cuenta con información sobre su estado.

Autoridades investigan el ataque

La escena quedó bajo conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes deberán realizar las diligencias de ley para establecer cómo se originó el hecho armado.

El Ministerio Público (MP) deberá procesar el lugar y recopilar los indicios que permitan esclarecer las circunstancias del ataque y determinar qué ocurrió con las personas involucradas.