Dos hombres murieron tras ser alcanzados por un rayo mientras trabajaban en un área de cultivos ubicada en una zona montañosa de Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

El hecho ocurrió en el kilómetro 48 de la ruta que comunica Santa María de Jesús con Palín, Escuintla, durante una tormenta eléctrica registrada en el sector.

Identifican a los dos hombres fallecidos

Elementos de Bomberos Voluntarios de la 72.ª y 8.ª Compañías fueron alertados sobre el incidente y movilizaron dos ambulancias hacia el sector.

Las víctimas fueron identificadas como Agustín Cuy Osoy, de 55 años, y Juan Gabriel Yuman Cuca, de 52, ambos originarios de Santa María de Jesús.

De acuerdo con la información proporcionada, los dos hombres se encontraban trabajando en un área de cultivos cuando fueron alcanzados por el rayo durante la tormenta eléctrica.

El incidente ocurrió en una zona montañosa del municipio, donde las condiciones climáticas dificultaron las labores de atención y posteriormente quedó bajo conocimiento de las autoridades.

El área quedó bajo resguardo de las autoridades

Tras confirmar la muerte de los dos trabajadores, la escena quedó a disposición de las autoridades para realizar las diligencias correspondientes.

El hecho ocurrió mientras se registraba una tormenta eléctrica en Santa María de Jesús, donde los hombres realizaban labores agrícolas antes de ser alcanzados por el rayo.