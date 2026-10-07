Un ataque armado registrado en la 24 calle y 2.ª avenida, avenida Bolívar, zona 1 capitalina, dejó un hombre fallecido y otra persona herida.

Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia y localizaron al hombre sin vida en plena vía pública. Otra persona fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios.

Se reporta incidente armado en 24 calle y avenida Bolívar zona 1



De manera preliminar, se confirma un fallecido y un herido por proyectil de arma de fuego.



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Identifican al hombre fallecido

Familiares que llegaron a la escena identificaron a la víctima como Jorge Luis Chacón Mejía, de 26 años, quien murió a consecuencia de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Las causas del ataque todavía no han sido establecidas. De manera preliminar se indicó que el hecho podría estar relacionado con posibles problemas pasionales, versión que deberá ser investigada por las autoridades.

También trascendió preliminarmente que una mujer habría sacado a Chacón Mejía de su vivienda y que desconocidos aparentemente ya lo esperaban para atacarlo a balazos.

Persona herida habría sido víctima colateral

Otra persona resultó herida durante el ataque y fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios para recibir atención médica.

De manera preliminar se indicó que esta persona habría sido alcanzada por una bala perdida, por lo que sería una víctima colateral del ataque. Hasta el momento no ha sido identificada.

MP contabiliza 21 indicios balísticos

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes en el lugar para resguardar la escena, mientras fiscales del Ministerio Público (MP) iniciaron las diligencias correspondientes.

El MP contabilizó al menos 21 indicios balísticos en el lugar, los cuales serán analizados como parte de la investigación para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar posibles responsables.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias del hecho y verificar las versiones preliminares relacionadas con el posible móvil del ataque.