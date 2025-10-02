Un accidente de tránsito ocurrió esta mañana en el kilómetro 25.5 de la Carretera a El Salvador, donde dos personas que viajaban en motocicleta fueron atropelladas.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para evaluarlos, pero lamentablemente la mujer, identificada como Veneda Chávez Morales, de 57 años, ya había fallecido, mientras que el conductor, un menor de edad, resultó herido.

Posteriormente, el joven fue trasladado al Hospital de Villa Nueva, donde quedó bajo el resguardo del personal médico de turno, quien le brindará la atención correspondiente.