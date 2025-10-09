Mujer motorista pierde la vida en hecho de tránsito que se registra en avenida Las Américas entre las zonas 1 y 9 de Xela.

En el percance también está involucrado un bus de transporte urbano. Será el Ministerio Público (MP), quien investigue este lamente hecho.

La víctima fue identificada como Valeria del Rosario Ávalos Marroquín, originaria del municipio de Mazatenango, Suchitepéquez; una estudiante de la carrera de Arquitectura y Diseño, en la escena quedaron útiles y materiales relacionados.

La joven se dirigía al Centro Universitario de Occidente, donde estudiaba, cuando ocurrió el percance.