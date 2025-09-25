En un terreno baldío ubicado en la entrada al municipio de Asunción Mita, Jutiapa, fue localizado el cuerpo de una mujer esto durante este jueves.

La víctima se encontraba en un terreno baldío y fue identificada por autoridades como Celeste Cruz Ramírez de 24 años de edad.

Se desconoce las causas de este hecho en contra de la mujer. Será el Ministerio Público (MP), quien continúe con la investigación de este caso.

En el lugar quedó evidencia la cual será fundamental para poder establecer el fallecimiento de esta persona.