Un ataque armado registrado en un taller de reparación de motocicletas, en la 15 avenida y 15 calle de la colonia San Ignacio, zona 7 de Mixco, dejó tres hombres fallecidos.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia e intentaron restablecer los signos vitales de las víctimas, pero los esfuerzos fueron infructuosos. El hecho generó un amplio despliegue de seguridad en el sector.

Identifican a los tres hombres fallecidos

El oficial Víctor Gómez, portavoz de Bomberos Voluntarios, confirmó que las tres personas murieron a consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque armado.

Las víctimas fueron identificadas como Gerson Giovanni Rojas Cruz, de 40 años; Henry Daniel González Culajay, de 23; y Edgar Manolo Zúñiga Patzán, de 42 años.

Dos de los hombres quedaron sin vida en el interior del taller, mientras que el tercero fue localizado a pocos metros del establecimiento, sobre la vía pública.

Escena quedó bajo resguardo policial

En el trayecto donde fue localizado uno de los fallecidos se observaron varios casquillos de proyectiles de arma de fuego, por lo que el área fue acordonada para preservar los indicios.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) permanecieron en el lugar para resguardar la escena, a la espera de los fiscales del Ministerio Público (MP), quienes realizarían las diligencias correspondientes.

Autoridades investigan el triple crimen

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el ataque armado y quiénes serían los responsables de la muerte de los tres hombres.

Las autoridades deberán procesar la escena y analizar los indicios localizados para establecer las circunstancias del hecho y avanzar en la investigación de este triple crimen ocurrido en la colonia San Ignacio.