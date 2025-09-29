Esta madrugada se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 15 de la ruta al Atlántico, que dejó como saldo dos fallecidos y dos personas heridas.

Las víctimas viajaban en un vehículo que terminó impactando contra un camión estacionado al costado de la carretera.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios, quienes brindaron atención a tres de los cuatro tripulantes, quienes aún se encontraban con vida. Carlos Ernesto Carranza, de 17 años, falleció en el lugar.

Durante el traslado de los heridos, falleció Alexis Gómez López, de 17 años, mientras que Axel Geovani López López, de 19, y Wildfredo David Guerra Gómez, de 19, quedaron bajo cuidado del personal médico.

Según familiares, todas las víctimas eran primos. Hasta el momento, no se ha establecido la causa del accidente.