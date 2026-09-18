Un ataque armado ocurrido en la 23 avenida y 2a calle de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala dejó a cuatro hombres fallecidos, según confirmaron los Bomberos Municipales que atendieron la emergencia.

El hecho ocurrió cerca de una venta informal de alimentos típicos, donde vecinos alertaron a los socorristas después de escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Cuatro hombres fueron localizados sin vida

Técnicos en Urgencias Médicas del Cuerpo de Bomberos Municipales fueron movilizados hacia el sector tras recibir la alerta a través de la línea de emergencia 123.

Al llegar, los paramédicos localizaron a cuatro personas de sexo masculino sin signos vitales. Las víctimas fueron identificadas como Kenneth Azael Santos, de 22 años.

También fallecieron Maynor García Popola, de aproximadamente 25 años; Yacos Alexander Catalán Popola, de 20; y Anthony Josué Escobar López, de aproximadamente 20 años.

Autoridades cerraron el área

Luego del ataque armado, las autoridades cerraron completamente el sector, tanto para el paso de vehículos como para peatones.

La medida busca resguardar la escena y evitar que se alteren los indicios que puedan contribuir a establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron.

Vecinos del sector fueron quienes solicitaron apoyo de emergencia después de escuchar las detonaciones, lo que permitió movilizar a los Técnicos en Urgencias Médicas.

MP realizará las diligencias

Los Bomberos Municipales continúan brindando asistencia y acompañamiento a los familiares de las víctimas, quienes permanecen cerca del lugar.

Los familiares esperan que las autoridades permitan su ingreso para realizar los procedimientos correspondientes de identificación.

El Ministerio Público (MP) continuará con el procesamiento de la escena y las diligencias necesarias para establecer las circunstancias del ataque armado registrado en la zona 6 capitalina.