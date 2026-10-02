Un ataque armado registrado este viernes en la 28 calle y 13 avenida B, colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala dejó preliminarmente dos personas fallecidas.

Socorristas acudieron al lugar y localizaron a ambas víctimas con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Tras realizar la evaluación correspondiente, confirmaron que ya no presentaban signos vitales.Las víctimas fueron identificadas por familiares como Bradley Cornelio Coronada, de 17 años, y Allan Benjamín Camaja, de 16 Ambos fallecieron debido a la gravedad de las heridas sufridas en distintas partes del cuerpo.

Familiares de los adolescentes llegaron al lugar para reconocerlos y, tras conocer la noticia, presentaron crisis nerviosa. Bomberos les brindaron atención prehospitalaria mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.