Lo que comenzó como un día de campo y pesca terminó en tragedia para dos hermanos adolescentes, quienes murieron ahogados en una poza ubicada en la aldea Los Achiotes, Ipala, Chiquimula.

El incidente ocurrió cuando uno de los menores ingresó al agua, de aproximadamente cuatro metros de profundidad, para pescar y comenzó a ahogarse. Su hermano intentó ayudarlo, pero también desapareció.

Un intento de rescate terminó en tragedia

Tras observar que su hermano tenía dificultades dentro del agua, el adolescente ingresó para intentar rescatarlo. Sin embargo, ambos terminaron en la profundidad de la poza y no lograron salir.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Ipala fueron destacados al lugar para realizar las labores de búsqueda y recuperación de los dos menores.

Después de varios minutos de trabajo, los socorristas lograron recuperar los cuerpos y llevarlos hasta la superficie, donde posteriormente notificaron a las autoridades correspondientes.

Identifican a los dos hermanos

Las víctimas fueron identificadas como Edgar Eduardo Díaz Cervantes, de 17 años, y Oscar Ovidio Cervantes, de 13 años, quienes eran hermanos y se encontraban en el sector junto con su familia.

Los adolescentes eran originarios de la aldea Carrizal, Chiquimula, pero residían en Los Achiotes debido a que sus padres trabajan en esa comunidad.

El hecho ocurrió durante una jornada de pesca que terminó de manera inesperada cuando uno de los hermanos necesitó ayuda y el otro decidió ingresar al agua para auxiliarlo.

🚨 Fallecidos por asfixia por sumersión 🚨



Aldea Los Achiotes, Ipala, Chiquimula, dos menores de 13 y 17 años de edad fallecen al ingresar a una poza de agua, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Ipala fueron destacados al lugar a bordo de la unidad AD-77.



Tras varios… pic.twitter.com/bUH29ygwUU — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) September 14, 2026

La emergencia movilizó a los cuerpos de socorro, que realizaron las labores necesarias para localizar a ambos adolescentes y posteriormente poner el caso en conocimiento de las autoridades.

Las diligencias correspondientes continuarán para documentar el fallecimiento de los dos hermanos y establecer todos los detalles relacionados con el incidente ocurrido en la comunidad.