Una adolescente fue localizada sin vida en un camino de terracería de la ruta que comunica San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, con San José Calderas, Chimaltenango.

Bomberos Municipales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) permanecieron en el lugar, mientras se esperaba la llegada de fiscales del Ministerio Público (MP).

Identifican a la adolescente localizada sin vida

La menor fue identificada por sus familiares como Kimberly Dayana Hernández Alvarenga, de 14 años, vecina de Alta Lomas, Pastores, Sacatepéquez.

De acuerdo con información preliminar, la adolescente habría salido de su vivienda durante la mañana y no regresó. Posteriormente, sus familiares acudieron al lugar y realizaron el reconocimiento.

El hallazgo ocurrió en un camino de terracería utilizado como conexión entre comunidades, donde los socorristas localizaron a la menor ya sin vida.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el hecho y no se ha establecido qué sucedió después de que la adolescente salió de su vivienda.

MP realizará las diligencias

Se espera la llegada de fiscales del MP para realizar las diligencias correspondientes y documentar las circunstancias del hallazgo.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) será el encargado de realizar los procedimientos correspondientes para determinar la causa de muerte.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer qué ocurrió con Kimberly Dayana Hernández Alvarenga y las circunstancias de su fallecimiento.