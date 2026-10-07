Un ataque armado registrado en la calle principal, cerca de la Escuela No. 1 de la aldea El Cerinal, Barberena, Santa Rosa, dejó a una mujer fallecida en el lugar.

Bomberos Voluntarios acudieron al sector del polideportivo para atender la emergencia y localizaron a la víctima sin vida, con una herida provocada por proyectil de arma de fuego.

Identifican a la mujer fallecida

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Zoila Maricruz Chinchilla Valdés, de 40 años, quien sería directora y docente del establecimiento educativo de la comunidad.

Además de desempeñarse en el ámbito educativo, Chinchilla Valdés era abogada y vecina de la comunidad, según la información conocida después del ataque armado.

El hecho ocurrió en un sector cercano al establecimiento educativo, por lo que la noticia generó preocupación entre personas vinculadas con la escuela y habitantes de la comunidad.

Ataque genera conmoción en la comunidad

El ataque ocurrió en el sector del polideportivo y generó conmoción entre vecinos, padres de familia y miembros de la comunidad educativa de El Cerinal.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el ataque armado y no se ha establecido quiénes serían los posibles responsables del hecho.