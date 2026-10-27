Un ataque armado dejó dos personas fallecidas en la 22 calle final y 18 avenida de la colonia La Palmita, zona 5 de la ciudad de Guatemala. El hecho fue reportado al Cuerpo de Bomberos Municipales.

Elementos del Casco Rojo se movilizaron al lugar para atender la emergencia. Al llegar, localizaron a un hombre y una mujer, quienes fueron evaluados por los Técnicos en Urgencias Médicas.

Bomberos confirmaron el fallecimiento de ambas víctimas

Tras la evaluación correspondiente, los socorristas establecieron que las dos personas ya no contaban con signos vitales. Debido a ello, no fue posible brindarles atención prehospitalaria.

El ataque ocurrió mientras, según la información proporcionada, la pareja atendía su negocio de comida en este sector de la zona 5. Las circunstancias en que se produjo el hecho aún deben ser esclarecidas.

Vecinos identificaron a la pareja fallecida

Las víctimas fueron identificadas por vecinos del área como Carlos Beteta, de 44 años, y Paola Montufar, de 43. Ambos murieron en el lugar tras el ataque armado.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre posibles responsables ni sobre el móvil del hecho. Las autoridades deberán establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.

PNC y MP realizarán las diligencias

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) permanecieron en la escena a la espera del personal del Ministerio Público (MP), que realizaría las diligencias correspondientes para documentar lo sucedido e iniciar las investigaciones.

Se espera que las pesquisas permitan esclarecer el ataque armado registrado en la colonia La Palmita y determinar quiénes participaron en el hecho.