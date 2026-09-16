Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 72.5 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Patzicía, Chimaltenango, dejando a dos personas fallecidas, quienes habrían quedado atrapadas en la cabina de un pickup.

Bomberos Municipales Departamentales se presentaron a la escena para recuperar los cuerpos de las víctimas, identificadas como Bartolomín Muj, de 56 años, y María del Carmen Xicay, de 55 años, originarios de La Esperanza, Patzicía.

De acuerdo con información preliminar, el percance ocurrió debido a que el pickup impactó contra un tráiler en el sector. Las autoridades investigan si el camión se encontraba estacionado o si el conductor y su acompañante circulaban a excesiva velocidad y no lograron detener la marcha del pickup.