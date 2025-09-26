Una explosión seguida de un incendio se registró en una cohetería ubicada en aldea el Rejón, Sumpango, Sacatepéquez, dejando como resultado dos personas fallecidas y tres más trasladadas a un centro asistencial por quemaduras.

Víctimas fatales

Las autoridades confirmaron la identidad de las personas que perdieron la vida:

Lusvi Araceli Raxon Siquinajay, de 20 años Justo Germán Tzul, de 48 años

Ambos eran trabajadores de dicho lugar.

Adicionalmente, otras tres personas resultaron con quemaduras de diversa gravedad y fueron trasladadas para recibir atención médica especializada.

Una cohetería prende llamas en el Rejón, Sumpango, Sacatepéquez.



Como resultado, un hombre y una mujer fallecieron derivado de las llamas, fuerom encontrados carbonizados. #CVBalServicio pic.twitter.com/KQ58Vssrio — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 27, 2025

Causas del accidente

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la explosión.

Las autoridades no descartan que la manipulación de pirotecnia pudiera haber sido un factor determinante en el incidente.

Se ha iniciado la investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.