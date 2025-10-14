Los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados sobre un incidente armado registrado en la 4ª calle entre 1ª y 2ª avenida, zona 1 del municipio de San Antonio, Suchitepéquez, por lo que de inmediato se movilizaron al lugar.

A su arribo, localizaron a una persona de sexo masculino que presentaba impactos por proyectil de arma de fuego. Y debido a las graves heridas ya había fallecido.

La persona fallecida aún no ha sido identificada. Según primeras investigaciones esta persona laboraba como ayudante de piloto.

Será el Ministerio Público (MP), quien investigue este hecho armado en donde un hombre muere.