Un hombre falleció luego de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 147 de la Ruta Interamericana, en Sololá. Según la información preliminar, un vehículo tipo picop colisionó contra la parte trasera de un automotor de transporte pesado.

Bomberos Departamentales de la estación de Santa Lucía Utatlán acudieron al lugar a bordo de la unidad RD-99 y localizaron a la víctima sin signos vitales. Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.

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El fallecido fue identificado como Vicente Mura Sulugüí y era originario de el Caserio El Paraíso, Aldea Los Encuentros, Sololá.

Comunitarios comentan que en dicha ruta ya se han registrado accidentes y recomiendan manejar con precaución al transitar por el lugar.