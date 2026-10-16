Un hecho armado registrado en la 7.ª avenida y 37 calle de la zona 3 de la ciudad capital dejó daños materiales en un vehículo y afectó emocionalmente a su conductor, identificado como Marvin Martín Escú, de 38 años.

Socorristas brindan asistenciaTras recibir las alertas en la línea de emergencia 123, los Bomberos Municipales movilizaron a sus elementos al lugar, donde brindaron atención prehospitalaria al hombre, quien presentó una crisis nerviosa a raíz del incidente.

Según la información recabada en el sector, durante el hecho se efectuaron varias detonaciones de arma de fuego. Los proyectiles impactaron los vidrios y distintas partes de la estructura metálica del automóvil en el que se conducía el afectado.

De acuerdo a primeros reportes sujetos desconocidos intentaron asaltar al conductor del vehículo, sin embargo solo se reportaron daños materiales a causa de múltiples impactos de arma de fuego en el vehículo.