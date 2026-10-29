Una persona perdió la vida durante la madrugada de este jueves luego de caer a un barranco de unos cinco metros de profundidad en la aldea Vista Hermosa, Jocotenango, Sacatepéquez. De acuerdo con versiones preliminares de vecinos, la víctima habría resbalado y caído accidentalmente.

Tras recibir la alerta, los Bomberos Municipales Departamentales se desplazaron al lugar para atender la emergencia. Al evaluar a la persona, los socorristas establecieron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, los cuerpos de socorro dieron aviso a las autoridades correspondientes y realizaron las maniobras para recuperar el cadáver. Las circunstancias en las que ocurrió el incidente deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Lo identifican

Fue identificado como Tranquilino Gómez López de 66 años. Autoridades continuaran investigando este lamentable suceso.