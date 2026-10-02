Un accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en la calzada Raúl Aguilar Batres y 38.ª calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios, quienes durante varios minutos realizaron maniobras de reanimación para intentar salvar al motorista. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los socorristas, se confirmó que había fallecido.

La motocicleta permaneció en el sitio del percance, mientras las autoridades realizaban un peritaje en el lugar para continuar con la investigación sobre este lamentable accidente.

Lo identifican

La víctima mortal fue identificada como Josué Juan Claudio, de 20 años. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el joven se dirigía hacia su trabajo cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control de la motocicleta y derrapó. Posteriormente, fue arrollado por un vehículo de transporte pesado.

Tras este accidente, las autoridades de tránsito mantienen cerrados dos carriles en el sector, mientras personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil (PNC) lleva a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.