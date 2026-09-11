El percance ocurrió en el kilómetro 40.5 de la Ruta Interamericana, en jurisdicción de Sumpango, Sacatepéquez, cuando un motorista que se dirigía hacia Chimaltenango fue atropellado. Bomberos Voluntarios de la 56.ª Compañía se hicieron presentes en el lugar y confirmaron que la víctima había fallecido.

De acuerdo con datos preliminares, un vehículo de transporte pesado estaría involucrado en el hecho y habría continuado su marcha después del accidente.

Durante las diligencias, agentes de la PNC y personal del MP localizaron fragmentos dispersos sobre la carretera, los cuales presuntamente corresponderían al transporte involucrado y a la motocicleta. Esta última fue ubicada aproximadamente a 25 metros del cuerpo.

Brigadas de Provial del CIV en regulación vehicular por salida de pista de motocicleta en km. 41 de ruta CA-1 Occidente (Sumpango, Sacatepéquez). Una persona fallecida, obstruye carril izquierdo a Occidente. @GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/od4P8qYm9S — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 11, 2026

La víctima fue identificada de manera preliminar como Francisco Zurdo Saban, luego de que entre sus pertenencias fuera localizado un Documento Personal de Identificación (DPI) con sus datos.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de La Antigua Guatemala, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.