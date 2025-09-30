Un accidente de tránsito cobró la vida de un motorista en el kilómetro 38.5 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de la autopista Palín-Escuintla.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y determinaron que la víctima ya había fallecido tras derrapar en la cinta asfáltica.

La víctima fue identificada preliminarmente como Mario Abel Mayén Aguilar, de 25 años, quien perdió la vida a causa de politraumatismo. Las autoridades quedaron a cargo de la escena para las diligencias correspondientes.