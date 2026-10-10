Un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) se embarranco en el km 38 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Sanarate, El Progreso.

Piloto del cisterna fue trasladado hacia un centro asistencial y lo identificaron como Randy Pérez de 38 años originario de Suchitepéquez.

Los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para controlar el incendio originado por el incidente y brindar atención a la emergencia.

Debido a la magnitud del percance, el paso vehicular permaneció totalmente cerrado en ambos sentidos. Las unidades de socorro fueron posicionadas estratégicamente para resguardar el área y prevenir mayores riesgos.