La tarde de este jueves 24 de septiembre se registró un ataque armado en el ingreso al sector 2 de la colonia El Buen Pastor, zona 25, donde dos personas perdieron la vida.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las víctimas eran hermanos y se desempeñaban como piloto y ayudante de un microbús que transitaba por esta ruta al momento del hecho.

Luego del incidente, las autoridades restringieron la circulación vehicular en el sector para facilitar las diligencias y acciones correspondientes en el lugar.

Los identifican

Las víctimas fueron identificadas por su madre como Carlos Enrique Ramos Rodríguez, de 20 años, y Esvin Daniel Ramos Rodríguez, de 16. Según autoridades, los hermanos se desempeñaban como piloto y ayudante de un microbús, respectivamente, cuando ocurrió el ataque.