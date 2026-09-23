Un ataque armado se registró en la zona 11 calzada Roosevelt y 1.ª avenida, en dirección al oriente, donde autoridades y cuerpos de socorro realizaron diligencias.

Ataque armado provoca cierre de carriles

Un conductor fue trasladado herido a un centro asistencial, mientras agentes de la PNC y Bomberos mantienen cerrado dos carriles debido a las diligencias por el fallecimiento de una persona que quedó prensada entre un vehículo y un camión.

Autoridades realizaron el cierre de dos carriles del lado izquierdo en dirección hacia El Trébol, debido a las diligencias que se desarrolaron en el sector. El tránsito en el lugar fue complicado tras este incidente.

Esto se sabe del incidente

Según información preliminar, el conductor de un automóvil habría sido interceptado por un hombre que viajaba en motocicleta. El sospechoso se aproximó por el lado derecho del vehículo y, presuntamente, lo amenazó con un arma de fuego para exigirle sus pertenencias.

Ante la negativa del automovilista a entregar sus objetos de valor, el individuo habría disparado en su contra. Se presume que el conductor del vehículo, en un intento por salvar su vida colisionó con la motocicleta y terminó impactando contra un camión.

Fue identificado el presunto ladrón que falleció en el lugar como Carlos Alberto Carrillo, mientras que Eddy Moisés Calderón sacor 28 años resultó herido quien fue trasladado a un centro asistencial.