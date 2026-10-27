El IGSS informó sobre el Acuerdo 1571, que establece el otorgamiento de un bono extraordinario único de Q1,000 adicionales para los pensionados, como parte de las medidas adoptadas ante la situación que atraviesa actualmente el país.

El beneficio está dirigido a todas las personas que cuenten con una pensión vigente e incluye a los beneficiarios por causa de muerte, así como a los pensionados del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS). El pago de este bono extraordinario está previsto para esta última semana de octubre.

Según lo establecido en el acuerdo, este aporte económico adicional busca brindar un apoyo a los pensionados ante las condiciones económicas actuales del país. El bono será entregado por única vez y se sumará a la pensión correspondiente, como parte de las disposiciones contempladas por el IGSS para este sector de la población.