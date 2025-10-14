Una fuerte explosión ocurrida la tarde de este martes 14 de octubre alarmó a los habitantes del norte de Guayaquil, Ecuador.

El incidente se registró pasadas las 18:35 horas, en las inmediaciones de la avenida Joaquín Orrantia, cerca del centro de convenciones de un hotel y frente a un centro comercial.

De acuerdo con reportes preliminares del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la detonación dejó al menos un fallecido y varios heridos, quienes fueron atendidos y trasladados a centros asistenciales cercanos.

Explosión de carro bomba captada en video

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que un vehículo se incendia y posteriormente explota, provocando pánico entre peatones y transeúntes que se encontraban en la zona.

La onda expansiva provocó daños materiales en inmuebles y automóviles ubicados cerca del lugar del estallido.

Elementos del cuerpo de bomberos y unidades de emergencia acudieron rápidamente para controlar el fuego y atender a las personas afectadas, mientras se aseguraba el perímetro para prevenir más incidentes.

Autoridades investigan las causas del incidente

Autoridades han indicado hasta el momento que aún no se ha confirmado si se trató de un coche bomba o de un accidente, y que será la Policía Nacional del Ecuador la encargada de determinar las causas del estallido.

Por el momento, las autoridades mantienen un operativo en la zona para investigar el origen de la explosión y evaluar los daños ocasionados.

Vea el video del momento exacto a continuación: