Tras un operativos en zona 3 de Escuintla tras ser alertados por vecinos sobre la presencia de varios individuos armados dentro de la vivienda, dejó como resultado la captura de 13 hombres y una mujer, el decomiso de un arsenal compuesto por 10 pistolas de diferentes calibres, cinco carabinas, tolvas y municiones de diferente calibres, y además, en el interior de un recipiente fueron hallados 393 paquetes rectangulares. Las pruebas de campo realizadas señalaron presuntivo positivo para cocaína.

Al llegar los PNC al lugar, los sujetos intentaron huir, pero fueron rápidamente neutralizados, fueron identificados como Jennifer de 24 años, Luis y Juande 31 años, Danilo de 38 años, Raúl de 48, José de 41, Domingo de 50, Renéde 44 años, Daniel de 34 años, Pedro de 43, Edgar de 28 años, Axel de 18, Denvis de 40 años y Francisco de 46 años.

Se estableció que la droga incautada tiene un valor de 40 millones de quetzales, aproximadamente.