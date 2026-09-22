Un operativo realizado por la Policía de Ecuador permitió localizar 995 bloques de cocaína ocultos en el interior de maquinaria que sería exportada desde el puerto de Posorja, en Guayaquil.

De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, el cargamento tenía como destino final territorio guatemalteco. La droga fue localizada durante las acciones de inspección efectuadas en el recinto portuario.

Durante el procedimiento también fue detenido Héctor Mendoza, presidente de la empresa exportadora, quien fue puesto a disposición de la justicia de Ecuador para solventar su situación legal.

Incautan cargamento de cocaína

La ubicación geográfica de Ecuador, entre Colombia y Perú, países reconocidos como importantes productores de cocaína, ha convertido al territorio ecuatoriano en un punto utilizado dentro de las rutas internacionales del narcotráfico.

En particular, los puertos ecuatorianos son empleados por organizaciones criminales para intentar trasladar cargamentos de droga hacia otros destinos, ocultándolos entre contenedores y mercancías destinadas al comercio internacional.