Un incendio estructural consumió una vivienda de condición humilde durante la madrugada de este sábado en el sector de Chojopín, zona 2, Santa Isabel, Chimaltenango. Los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar aproximadamente a las 4:00 horas y movilizaron dos unidades para atender la emergencia.

Los socorristas trabajaron durante aproximadamente dos horas para controlar y extinguir las llamas, que causaron daños en el inmueble. Hasta el momento, no se reportan personas heridas como consecuencia del siniestro.



Las autoridades recomiendan a la población revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, evitar sobrecargar los tomacorrientes y mantener velas, estufas y otros objetos inflamables lejos de materiales que puedan incendiarse. En caso de detectar humo o fuego, se debe evacuar de inmediato, evitar exponerse al peligro y llamar a los cuerpos de socorro para recibir asistencia oportuna. 🚒🧯