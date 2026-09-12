Los Bomberos Voluntarios de las compañías 21, 35 y 56 laboran en la extinción y el combate de un incendio declarado en el kilómetro 47 de la ruta Interamericana, sector Los Planes, Sumpango Sacatepéquez.

El siniestro se originó en el interior de una bodega donde se almacenaba materia prima para la fabricación de camas, las pérdidas materiales han sido estimadas en aproximadamente Q500 mil quetzales.

También fueron alcanzados por el fuego un camión y un vehículo tipo picop. Hasta ahora se desconoce la causa de este incendio en dicho departamento.