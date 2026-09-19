Un incendio se originó en uno de los establecimientos comerciales del mercado ubicado en la colonia Villa Lobos 2, zona 12 de Villa Nueva. La emergencia generó la movilización de unidades de los Bomberos Municipales.

Los cuerpos de socorro se desplazaron hasta la 53 calle y 3ª avenida, donde realizaron maniobras para contener el fuego y evitar que las llamas se extendieran hacia otros puestos del mercado.

Mercado de Villa Lobos 2

Durante las labores, se utilizó agua y equipo especial para retirar los materiales que podían mantener activo el incendio, entre ellos prendas de vestir de segunda mano que permanecían almacenadas en el local.

Hasta ahora no se reportan personas heridas. Los cuerpos de socorro permanecen en el lugar para finalizar las labores y verificar que no exista riesgo de una nueva propagación.