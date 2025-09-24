Hace unos momentos un ataque armado en km 25 de Palencia. Esta persona fue localizada a un costado de su vehículo particular, presentando múltiples heridas de proyectiles de arma de fuego

El personal de Bomberos Municipales Departamentales de Palencia atendieron la emergencia y confirmaron el deceso de esta persona.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) ya se encuentran en el lugar investigando las causas de este lamentable suceso.

Hasta ahora no ha sido identificada en el lugar quedaron casquillos y demás evidencia para resolver este caso.