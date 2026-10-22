Un hombre de aproximadamente 35 años murió tras ser víctima de un ataque armado en la 23 avenida y 12 calle D, en el asentamiento La Bendición, colonia El Limón, zona 18 de la ciudad de Guatemala.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales se movilizaron al lugar luego de recibir llamadas de emergencia que alertaban sobre un incidente armado. Al llegar, localizaron al hombre tendido sobre la vía pública, con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Víctima quedó tendida sobre la calle

Los socorristas evaluaron al hombre para establecer su estado de salud. Sin embargo, tras la revisión correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas que presentaba.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. La información preliminar señala que tenía aproximadamente 35 años y fue localizada en plena vía pública, en el sector del asentamiento La Bendición.

Autoridades quedaron a cargo del procedimiento

Tras confirmar el fallecimiento, los Bomberos Municipales notificaron a las autoridades correspondientes para que acudieran al lugar y realizaran las diligencias de rigor.

Por ahora, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque ni sobre posibles responsables. Las autoridades deberán efectuar las inves