Polémica desató un video que circula en redes sociales, grabado durante una celebración patronal en Sabanalarga, en el departamento del Atlántico, Colombia, donde los asistentes incendiaron los cuernos de un toro.

En las imágenes se observa al animal intentando huir mientras sus cuernos arden en llamas. Mientras tanto, varias personas corren detrás de él o intentan alejarse, debido a que el toro avanza en la misma dirección.

Tras el desagradable incidente, el gobernador Eduardo Verano condenó lo sucedido y pidió realizar una investigación para determinar responsabilidades. El hecho fue señalado como un caso de maltrato animal.

De igual manera, decenas de internautas expresaron su indignación en redes sociales y pidieron a las autoridades tomar acciones ante lo ocurrido.