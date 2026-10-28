El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica lluvias en cinco regiones de Guatemala: la bocacosta, el suroccidente, el Caribe, el sur de Petén y la Franja Transversal del Norte. Estas condiciones climáticas podrían variar durante la jornada, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada sobre los reportes meteorológicos.

En la región de la bocacosta y el suroccidente, se prevén precipitaciones que podrían presentarse en distintos momentos del día. Los habitantes de estas áreas deben estar atentos a las condiciones del clima, especialmente en sectores donde las lluvias puedan afectar la movilidad.

Por su parte, el Caribe y el sur de Petén también podrían registrar lluvias, según el pronóstico de la institución. Estas condiciones podrían generar cambios en el ambiente y afectar las actividades cotidianas de quienes residen en ambas regiones.

Asimismo, la Franja Transversal del Norte figura entre las áreas donde se esperan precipitaciones. El Insivumeh recomienda mantenerse pendiente de las actualizaciones meteorológicas, mientras que la población debe tomar precauciones al movilizarse, principalmente si las lluvias reducen la visibilidad o dificultan el tránsito.