El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica lluvias durante la tarde y noche de este miércoles, sin descartar precipitaciones dispersas en otras regiones del país.

En las últimas horas, se registraron acumulados de lluvia de 16.4 milímetros en Alta Verapaz y 9.6 milímetros en Petén.

Asimismo, en la Ciudad de Guatemala, la velocidad del viento se mantiene entre los 15 y 25 kilómetros por hora.

Las lluvias sobre terrenos saturados podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables, según (INSIVUMEH).

Recomiendan mantenerse informados sobre las condiciones climáticas y tomar precauciones al transitar por carreteras o sectores propensos a inundaciones.