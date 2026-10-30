El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) reportó dos movimientos telúricos durante la madrugada y mañana de este viernes. El primero tuvo una magnitud de 4.3 y ocurrió a las 03:11 horas frente a las costas de El Salvador, en el océano Pacífico, a una profundidad aproximada de 54 kilómetros.

El segundo temblor registró una magnitud de 3.8 y tuvo su epicentro en el océano Pacífico. Según el reporte de la institución, el movimiento fue detectado a las 08:02 horas.

La actividad sísmica mantiene la importancia del monitoreo constante en la región. Ante estos eventos, se recomienda a la población mantener la calma, identificar zonas seguras y seguir las indicaciones de las autoridades.

La CONRED recomienda preparar una mochila de las 72 horas con agua potable, alimentos no perecederos, botiquín, medicamentos, linterna, radio, documentos personales y artículos de higiene. Debe mantenerse en un lugar accesible para utilizarla rápidamente ante cualquier emergencia o desastre.