Este martes 29 de septiembre autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) dieron a conocer los sismos registrados en las últimas horas.

A las 4:35 horas de esta mañana se registró uno siendo de una magnitud de 4.1 y con una profundidad de 1 kilómetro de acuerdo a las autoridades del (INSIVUMEH).

Cabe mencionar que este fue con región epicentral en el departamento de Huehuetenango. Mientras que el segundo se registró a las 7:22 horas de este día con una profundidad de 4.2 en las Costas del Pacífico.

Ante la posibilidad de un sismo u otra emergencia, se recomienda contar con una mochila de las 72 horas, preparada con artículos básicos para atender las necesidades de una persona o familia durante los primeros días.