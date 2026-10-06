Este martes 6 de octubre se registró un sismo de magnitud 4.0 de acuerdo a las autoridades del Insituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

Con una profundidad de 57 kilómetros y este se registró a las 8:03 horas de acuerdo a las autoridades del (INSIVUMEH).

Es importante mencionar que fue sensible en el Océano Pacífico Costas de El Salvador de acuerdo a las autoridades.

Ante la posibilidad de un sismo u otra emergencia, se recomienda contar con una mochila de las 72 horas, preparada con artículos básicos para atender las necesidades de una persona o familia durante los primeros días.