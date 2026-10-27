Este martes 27 de octubre se registró un sismo de magnitud de 4.0 con región epicentral en el Océano Pacífico de acuerdo a las autoridades del Insituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

Con una profundidad de 5 kilómetros y este se registró a las 7:49 horas de esta mañana de acuerdo a las autoridades del (INSIVUMEH).

Autoridades hacen el llamado a estar al pendiente de los boletines que emiten en sus canales oficiales sobre estas emergencias y contar con una mochila de las 72 horas.