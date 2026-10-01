Este jueves 1 de octubre autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) dieron a conocer sobre un sismo registrado durante la madrugada de este día.

El cual cual fue de magnitud 4.7 y con una profundidad de 59 kilómetros de acuerdo a las autoridades del (INSIVUMEH) y fue a las 02:14 horas de la madrugada.

Cabe mencionar que este se registró con región epicentral en el Océano Pacífico Costas de México. Se reporta que en las últimas semanas se han registrado réplicas en dicha regíon.

También a las 7:51 hora de este día se reportó un sismo de magnitud 2.1 sensible en el Departamento de Sacatepéquez, según el (INSIVUMEH).